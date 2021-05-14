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В пункте пропуска "Каменный Лог" заработает электронная очередь
14.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
С сегодняшнего дня в пункте пропуска "Каменный Лог" заработает электронная очередь.
Забронировать место можно будет через интернет. Транспортное средство должно прибыть ко въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала. С правилами пересечения границы можно ознакомиться на сайте Госпогранкомитета.
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С сегодняшнего дня в пункте пропуска "Каменный Лог" заработает электронная очередь. Забронировать место можно будет через интернет. Транспортное средство...
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