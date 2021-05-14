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Прямые телефонные линии пройдут 14 мая
14.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Денис Курленко. В столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
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Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит...
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