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В Совмине продолжаются приемы граждан
14.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Их проводят руководители госорганов. Сегодня с белорусами пообщается министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.
19 мая на интересующие вопросы граждан ответит министр юстиции Олег Слижевский.
Личные приемы будут проходить с 10:00 по предварительной записи.
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Их проводят руководители госорганов. Сегодня с белорусами пообщается министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. 19 мая на интересующие вопросы...
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