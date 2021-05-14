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Сообщить о зарплате в конверте теперь можно онлайн
14.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На сайте Комитета госконтроля теперь можно сообщить о выплате заработной платы в конверте. У пользователя есть возможность анонимно, без регистрации, заполнить специальную форму с указанием данных работодателя. Это наименование организации, место нахождения фирмы или адрес недобросовестного предпринимателя. Сотрудники контрольного ведомства проверят поступившую информацию и примут меры в соответствии с законодательством.
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На сайте Комитета госконтроля теперь можно сообщить о выплате заработной платы в конверте. У пользователя есть возможность анонимно, без регистрации, заполнить...
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