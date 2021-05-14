Минчанина осудили на 15 суток за розовую тапку с белой полосой

Источник материала: Tut.by

Минчанина осудили за розовую тапку с белой полосой. Он получил 15 суток, несмотря на то, что как раз сейчас готовится к операции в РНПЦ онкологии. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



На пикет кандидатов протеста в мае 2020-го многие минчане приходили с тапками. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Надежда Бужан, «Наша Ніва»

Вячеслава задержали 12 мая, около 20.30, в его доме. По данным волонтеров, на мужчину составили сразу два протокола по статье 24.23 КоАП: за пикетирование путем размещения тапки в БЧБ-расцветке на автомобиле и за размещение бело-красно-белого флага с изображением герба «Погоня» на окне.

По словам Вячеслава, тапка первоначально была розовой, но ради смеха он решил нарисовать на ней белую полосу. Мужчина объяснил, что тапку прикрепил к машине около года назад, «чтобы не ударяться ногой». Бело-красно-белый флаг с окна снял уже давно и повесил его на стену внутри дома, так что на окне ничего не висело.

Минчанин просил судью Минского района Кропачева не наказывать арестом, потому что сейчас он готовится к операции в РНПЦ онкологии. Но судья посчитал вину доказанной и назначил 15 суток. По решению суда тапку и флаг уничтожат, сообщают волонтеры.