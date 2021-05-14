ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где в Гомеле можно привиться от коронавируса прямо сейчас, а где - придется подождать

14.05.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле идет вакцинация против COVID-19. Горожан прививают «Спутником V». Желающих привиться достаточно. Узнали, где в нашем городе можно сделать прививку, как записаться и сколько придется ждать.


Фото: Reuters

Вакцинация проходит в два этапа. Препарат вводят в мышцу плеча или бедра: сначала компонент I в дозе 0,5 мл, а через 21−28 дней — компонент II в такой же дозе.

Вакцина бесплатная.

В Гомельской центральной городской поликлинике на Мазурова прийти на прививку можно прямо сейчас — вакцина есть в наличии.

В филиале № 1 на Косарева на вакцинацию нужно сначала записаться. Запись по телефону 31−56−25.

В филиале № 2 сообщили, что вакцину получили на днях и сейчас обзванивают и приглашают тех, кто записывался на вакцинацию еще месяц назад. Нам же предложили оставить свои данные по телефону 51−68−34 и ждать.

В филиале № 3 на Огоренко сообщили, что можно прийти и привиться без очереди. Вакцина есть.

В филиале № 5 вакцина есть, но из-за очереди придется подождать недели две-три. Записаться на вакцинацию можно по телефону 35−86−15.

В лист ожидания ставят и в филиале № 4. Записаться можно по телефонам 50−00−81, 53−93−98, 51−51−48, 23−25−13, 55−50−34.

А в филиале № 6 в ближайшие дни еще можно вакцинироваться без очереди. Препарат есть, но советуют не затягивать — желающих привиться много.

В филиале № 7 пациентов, которые относятся к этой поликлинике, прививают без очереди. Вакцина есть.

В филиале № 8 на улице Богданова на вакцинацию надо записаться по телефону 56−07−58 или при личном обращении в кабинет № 214.

В филиале № 9 вакцинация по записи. Запись по телефону — 29−36−21.

В филиале № 10 на антиковидную прививку тоже предлагают записаться. Звонить по номерам: 34−51−31, 34−51−33.

В филиалах № 11 и № 12 сообщили, что можно прийти и привиться прямо сейчас — вакцина есть.

Читайте также

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле идет вакцинация против COVID-19. Горожан прививают «Спутником V». Желающих привиться достаточно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Над стадионом «Динамо» можно будет подняться на воздушном шаре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by