Где в Гомеле можно привиться от коронавируса прямо сейчас, а где - придется подождать

Источник материала: Tut.by

В Гомеле идет вакцинация против COVID-19. Горожан прививают «Спутником V». Желающих привиться достаточно. Узнали, где в нашем городе можно сделать прививку, как записаться и сколько придется ждать.



Фото: Reuters

Вакцинация проходит в два этапа. Препарат вводят в мышцу плеча или бедра: сначала компонент I в дозе 0,5 мл, а через 21−28 дней — компонент II в такой же дозе.

Вакцина бесплатная.

В Гомельской центральной городской поликлинике на Мазурова прийти на прививку можно прямо сейчас — вакцина есть в наличии.

В филиале № 1 на Косарева на вакцинацию нужно сначала записаться. Запись по телефону 31−56−25.

В филиале № 2 сообщили, что вакцину получили на днях и сейчас обзванивают и приглашают тех, кто записывался на вакцинацию еще месяц назад. Нам же предложили оставить свои данные по телефону 51−68−34 и ждать.

В филиале № 3 на Огоренко сообщили, что можно прийти и привиться без очереди. Вакцина есть.

В филиале № 5 вакцина есть, но из-за очереди придется подождать недели две-три. Записаться на вакцинацию можно по телефону 35−86−15.

В лист ожидания ставят и в филиале № 4. Записаться можно по телефонам 50−00−81, 53−93−98, 51−51−48, 23−25−13, 55−50−34.

А в филиале № 6 в ближайшие дни еще можно вакцинироваться без очереди. Препарат есть, но советуют не затягивать — желающих привиться много.

В филиале № 7 пациентов, которые относятся к этой поликлинике, прививают без очереди. Вакцина есть.

В филиале № 8 на улице Богданова на вакцинацию надо записаться по телефону 56−07−58 или при личном обращении в кабинет № 214.

В филиале № 9 вакцинация по записи. Запись по телефону — 29−36−21.

В филиале № 10 на антиковидную прививку тоже предлагают записаться. Звонить по номерам: 34−51−31, 34−51−33.

В филиалах № 11 и № 12 сообщили, что можно прийти и привиться прямо сейчас — вакцина есть.