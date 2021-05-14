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Законодательную функцию президента предлагают ограничить в Беларуси

14.05.2021 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая - Sputnik. Конституционная комиссия предложила ограничить законодательную функцию президента Беларуси, он не сможет издавать декреты, имеющие силу закона.

Кроме этого, предлагается ввести запрет на совмещение должностей депутата нижней палаты парламента Беларуси и члена правительства и закрепить это в Конституции.

Сегодня в Минске в Национальной библиотеке проходит заседание конституционной комиссии, которая рассматривает поправки и дополнения в раздел  Конституции о парламенте.

Присяга депутата

В конституции также может появиться норма о принесении присяги депутатами.

"Исходя из общепризнанной практики закрепления в конституциях зарубежных стран принесения парламентариями присяги перед народом, высокого статуса парламентария, предлагается дополнить конституцию положением о принесении депутатами Палаты представителей, членами Совета республики Национального собрания Республики Беларусь присяги на верность народу с изложением текста присяги", - заявил глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

Он предложил исключить из Конституции положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом Республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, имеющих силу закона - в целях более полной реализации парламентом законодательной функции предлагается.

Кроме того, Миклашевич считает необходимым исключить издание президентом по своей инициативе либо по предложению правительства в силу особой необходимости временных декретов, имеющих силу закона.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В Национальной библиотеке Беларуси проходит очередное заседание конституционной комиссии, сегодня там рассматривают предложения в раздел о парламенте.
 
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