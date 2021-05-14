У Дома правосудия, где сегодня судят студентов, задерживают людей

Источник материала: Tut.by

14 мая суд начал рассматривать большое «дело студентов» — всего 12 обвиняемых . Возле здания Дома правосудия, где началось заседание, собралась толпа людей — не менее 100 человек. Милиция попросила их разойтись, позже начались задержания.



Фото: TUT.BY

Вскоре после начала заседания сотрудники милиции объявили в мегафон, что «запуск в зал прекращен, просьба разойтись». Но люди делать это не спешили.

Спустя несколько минут из «характерного» микроавтобуса вышли сотрудники ОМОН в форме и попросили не создавать толпу. Люди медленно стали расходиться. Тех, кто делал это неторопливым шагом, остановили сотрудники ОМОНа и провели в микроавтобус. По нашей информации, в микроавтобус отвели минимум шесть человек — четырех девушек и двух парней.



Фото: Читатель TUT.BY

Среди задержанных — экс-председатель Объединенной Гражданской Партии Анатолий Лебедько. Как нам рассказали читатели, его остановили люди в штатском, когда он уже собирался уходить.

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