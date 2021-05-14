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У Дома правосудия, где сегодня судят студентов, задерживают людей
14.05.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 мая суд начал рассматривать большое «дело студентов» — всего
Вскоре после начала заседания сотрудники милиции объявили в мегафон, что «запуск в зал прекращен, просьба разойтись». Но люди делать это не спешили.
Спустя несколько минут из «характерного» микроавтобуса вышли сотрудники ОМОН в форме и попросили не создавать толпу. Люди медленно стали расходиться. Тех, кто делал это неторопливым шагом, остановили сотрудники ОМОНа и провели в микроавтобус. По нашей информации, в микроавтобус отвели минимум шесть человек — четырех девушек и двух парней.
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Возле здания Дома правосудия, где началось заседание, собралась толпа людей - не менее 100 человек. Милиция попросила их разойтись, позже начались задержания.
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