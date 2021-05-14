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Дождливые выходные? Прогноз погоды на ближайшие дни

14.05.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни нас ждет теплая, но дождливая погода, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 15 мая, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...12ºC, максимальная днем +17...22ºC.

В воскресенье, 16 мая, местами по стране, а в дневные часы в юго-западных районах на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...12ºC, максимальная днем +18...24ºC.

В понедельник, 17 мая, на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем по северо-востоку сильные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9...14ºC, максимальная днем +16...22ºC, местами, преимущественно по востоку страны +23...24ºC.

 
 
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В ближайшие дни нас ждет теплая, но дождливая погода, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.
 
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