Дождливые выходные? Прогноз погоды на ближайшие дни

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни нас ждет теплая, но дождливая погода, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 15 мая, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...12ºC, максимальная днем +17...22ºC.

В воскресенье, 16 мая, местами по стране, а в дневные часы в юго-западных районах на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7...12ºC, максимальная днем +18...24ºC.

В понедельник, 17 мая, на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, днем по северо-востоку сильные дожди. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9...14ºC, максимальная днем +16...22ºC, местами, преимущественно по востоку страны +23...24ºC.