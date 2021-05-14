В День семьи в магазинах Пинска не будут продавать алкоголь

Источник материала: Tut.by

В магазинах Пинска 15 мая не будут продавать алкоголь, сообщает Пинский горисполком .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Александр Чугуев

Запрет распространяется и на слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта не более 7%. На рестораны, кафе, бары ограничения не распространяются.

День трезвости приурочили к Международному дню семьи для популяризации ЗОЖ, профилактики пьянства и алкоголизма.