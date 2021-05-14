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В Полоцке 9 мая муж и жена вышли с БЧБ-флагом на улицу возле дома. Итог - «сутки» и большой штраф

14.05.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке задержали трех человек с бело-красно-белыми флагами. Суд 12 мая по статье 24.23 КоАП наказал двоих горожан административными арестами, еще один человек получил штраф в 2030 рублей, сообщает «Віцебская вясна».

За флаг во дворе частного дома

9 мая муж и жена Владимир и Юлия Евсеевы с друзьями отмечали День Победы во дворе своего частного дома в микрорайоне Громы. Около десяти часов вечера они вышли на улицу с бело-красно-белым флагом. Соседи позвонили в милицию, и ее сотрудники приехали через 20 минут.

Семейную пару продержали в милиции до утра. Потом Владимира отпустили, а Юлию отправили в ИВС — на трое суток до суда.

12 мая судья Виктор Балико наказал Владимира Евсеева 20 сутками ареста, а его жену оштрафовал на 70 базовых величин (2030 рублей).

За фотосессию в лесу

В тот же день судили еще одну горожанку — Ольгу Попову.

Женщину задержали 6 мая: милиция решила, что она красила скамейки в бело-красно-белый цвет. Ее продержали три дня в ИВС, однако дело не завели. Затем начали новый административный процесс — за фото с БЧБ-флагом в лесу. За это Ольга получила от судьи Андрея Дергачева 15 суток.

По словам правозащитников, первые три дня Ольга Попова находилась в одиночной камере, на допросы ее водили в наручниках. Передачи для нее не принимали.

 
 
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В Полоцке задержали трех человек с бело-красно-белыми флагами. Суд 12 мая по статье 24.23 КоАП наказал двоих горожан административными арестами, еще один человек...
 
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