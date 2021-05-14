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Возле Дома правосудия в Минске во время процесса над студентами задержана журналист TUT.BY
14.05.2021 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле Дома правосудия в Минске задержана журналист TUT.BY Любовь Касперович. 14 мая, напомним, суд в Минске
Среди задержанных оказалась и журналист TUT.BY Любовь Касперович. Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.
— Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, — рассказали TUT.BY очевидцы.
Представитель столичной милиции Наталья Ганусевич прокомментировала задержание Любови коротко: «Будем разбираться».
Там же, напомним,
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