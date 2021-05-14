Возле Дома правосудия в Минске во время процесса над студентами задержана журналист TUT.BY

Источник материала: Tut.by

​Возле Дома правосудия в Минске задержана журналист TUT.BY Любовь Касперович. 14 мая, напомним, суд в Минске начал рассматривать большое «дело студентов» — в нем 12 обвиняемых. Возле здания Дома правосудия собрались те, кто хотел поддержать ребят: их родственники, друзья, неравнодушные белорусы, работали и журналисты. В зал заседания почти никого не пустили. Всего у здания было не менее 100 человек. Милиция попросила их разойтись, позже начались задержания.



Любовь Касперович у здания Дома правосудия до задержания. Фото: TUT.BY

Среди задержанных оказалась и журналист TUT.BY Любовь Касперович. Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж.

— Мы стояли и разговаривали, вдруг кто-то крикнул: «ОМОН!» Увидели, что к нам бегут люди в черном — бросились бежать от них. Журналист TUT.BY споткнулась и упала, омоновцы бросились на нее, — рассказали TUT.BY очевидцы.

Представитель столичной милиции Наталья Ганусевич прокомментировала задержание Любови коротко: «Будем разбираться».

Там же, напомним, задержан и экс-председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, и, насколько нам известно, еще не менее шести человек.