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Секретную службу Италии впервые возглавит женщина

14.05.2021 12:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Решением премьер-министра Италии на пост руководителя Службы безопасности назначена Элизабетта Беллони, сообщает итальянское агентство ANSA.

Официально 63-летняя госслужащая вступит в должность Генерального секретаря  Департамента информации и безопасности. Ранее она выполняла дипломатические миссии в Вене и Братиславе, а также работала в аппарате министерства иностранных дел Италии. Теперь ей будет поручено предоставлять сведения о состоянии дел внутри страны, а также оценивать ситуацию за пределами государства.

Итальянские политики поддержали назначение, в прессе прозвали ее "храброй женщиной".

Беллони славится дебютами в политической жизни Италии. Так, она получила известность, став первой студенткой, которая поступила в сугубо мужской Институт Масимильяно Массимо в Риме. К слову, его окончил и нынешний премьер – Марио Драги.

После выполнения дипломатической миссии в Австрии и Словакии на нее выпала честь возглавить МИД Италии в кризисные 2004-2008 годы - сложный период с выяснением судьбы итальянских граждан убитых или раненых за рубежом, в том числе, при событиях в Ираке и Афганистане.

Новыми обязанностями синьоры Беллони станут противодействие шпионажу и вопросы кибербезопасности. Кроме того ей предстоит решить масштабный миграционный кризис, который с наступлением теплого сезона ежегодно выпадает на долю Италии.

Семейный статус Елизабетты Беллони неизвестен. Она удостоена национальных наград Италии, в том числе Большого Креста, Ордена почетного легиона и "За верную службу". 

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Теги: Минск
 
 
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Должность, которая войдет в историю, получила бывший дипломат - ей поручено вести внутреннюю и иностранную разведку.
 
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