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В Могилеве второй день разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

14.05.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вторые сутки в Могилеве продолжаются поиски пропавшей 10-летней Анны Захаровой, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».


Фото: ПСО «Феникс»

13 мая около 10.00 школьница ушла из дома и не вернулась. При себе у нее был рюкзак бирюзового цвета с рисунками в виде сов.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда.

 
Теги: Могилев
 
 
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13 мая около 10.00 школьница ушла из дома и не вернулась.
 
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