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В Могилеве второй день разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку
14.05.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вторые сутки в Могилеве продолжаются поиски пропавшей 10-летней Анны Захаровой, сообщает
13 мая около 10.00 школьница ушла из дома и не вернулась. При себе у нее был рюкзак бирюзового цвета с рисунками в виде сов.
К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда.
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13 мая около 10.00 школьница ушла из дома и не вернулась.
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