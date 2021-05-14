В Могилеве второй день разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Вторые сутки в Могилеве продолжаются поиски пропавшей 10-летней Анны Захаровой, сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс» .



Фото: ПСО «Феникс»

13 мая около 10.00 школьница ушла из дома и не вернулась. При себе у нее был рюкзак бирюзового цвета с рисунками в виде сов.

К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда.