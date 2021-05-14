Виновен посмертно. Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу застреленного силовиками Шутова и его друга

Источник материала: Tut.by

11 августа 2020 года в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. В городе проходили акции протеста. Однако уголовного дела по факту его смерти возбуждено не было. Шутов посмертно признан виновным в сопротивлении с применением насилия, по делу проходил также его друг Александр Кордюков, которого обвинили в покушении на убийство силовика. Потерпевшие — военнослужащие сил специальных операций Роман Гаврилов и Арсений Голицын. Кордюков получил 10 лет лишения свободы. 14 мая Верховный суд оставил в силе приговор.



Фото: TUT.BY

Военнослужащие Роман Гаврилов и Арсений Голицын прибыли из Марьиной Горки в Брест для охраны общественного порядка. 11 августа здесь, как и в других городах, проходили акции протеста после выборов. По версии следствия, около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов № 334 и 336 на улице Московской.

— Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. В процессе этого Кордюков нанес удар специально принесенной с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлек выданный ему для несения службы пистолет Макарова и произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания. Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвел два выстрела из ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю. С учетом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенным ему огнестрельным оружием и боеприпасами Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок, — прозвучало в Брестском областном суде, который рассматривал дело.



Александр Кордюков. Фото из соцсетей

Александр Кордюков вину не признал. По его словам, события развивались иначе. Вечером 11 августа Геннадий пришел к нему в гараж. Они выпили около 350 граммов настойки на двоих и пошли в сторону ДК профсоюзов, чтобы посмотреть, что там происходит.

Когда подошли к перекрестку улицы Московской и Партизанского проспекта, приятели заметили скопление людей. Геннадий и Александр пошли на парапет к дому № 334. У обвиняемого в руке был обрезок металлической трубы, который он подобрал возле парка Воинов-интернационалистов «для самообороны». На парапете они стояли и смотрели за протестами издали. Примерно через 40 минут Геннадий с Александром заметили рядом двух парней и подошли к ним. По словам Александра, он хотел у них поинтересоваться происходящим.

— Вместо того чтобы нормально ответить, один из этих парней (Гаврилов — Прим. TUT.BY) ударил или толкнул меня в корпус, от чего я упал со скамейки, — заявил обвиняемый. — В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанес удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил. Далее я снова залез на лавку, Гаврилов и Голицын развернулись к нам с Шутовым лицом и, немного отступив назад, достали пистолеты. <…> Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий, находясь левее от меня, начинает опускаться на колени, держа руки за головой. По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову и лицом к улице Московской. Голицын в это время направил на меня пистолет, целясь мне в голову. Испугавшись за свою жизнь, я начал убегать, бросив на землю трубу, чтобы она не мешала мне бежать. В этот момент со стороны Голицына раздался выстрел в мою сторону. Я увидел вспышку от выстрела и услышал характерный звук. Голицын начал преследовать меня, что-то кричать. Когда убегал, я слышал звук двух выстрелов. Из материалов дела получается, что один выстрел был сделан Гавриловым в Шутова, а второй — Голицыным вверх, от чего пуля попала в потолок балкона.

Кордюков подчеркнул, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.

Обвиняемый также сообщил, что не видел момент ранения Геннадия Шутова. Он до сих пор винит себя в том, что произошло с другом:

— Я чувствовал огромный груз вины из-за его смерти, потому что без меня он сам вряд ли бы пошел туда и мог бы остаться в живых. Многие из моих знакомых думали так же, поэтому мне было вдвойне тяжело.





Вот как события 11 августа описывал в суде Гаврилов:

— Мы стояли, смотрели за перекрестком, облокотившись на парапет. Там люди ходили, что-то кричали, сигналили автомобили проезжающие. В какой-то момент я за спиной услышал голос: «Ну что там, всех „выпалили“?» Не успел повернуться — и получил удар в голову. Потом мне рассказал Голицын, что удар этот наносил обвиняемый Кордюков. Далее Голицын меня оттащил, так как я сознание терял, схватил меня за руку, начал оттаскивать назад. В это время я потянулся в свою сумку поясную, начал доставать свой пистолет. Других спецсредств у нас не было. Я извлек пистолет, сказал: «Стой, стрелять буду», так как они продолжали на нас идти с Шутовым — и произвел предупредительный выстрел вверх. После чего Кордюков бросил трубу в Голицына. Шутов остался на месте. Он стоял напротив меня. Кордюков побежал. Голицын побежал за ним. И когда я попытался подойти к Шутову и его задержать, он схватил за ногу меня, пытался повалить. Так как я понял, что я с ним не смогу побороться — он был крупнее намного меня, — я решил выстрелить в нелетальную область. Но из-за того, что он начал бороться со мной, я начал падать и получилось, что попал ему в затылок. После чего он по мне съехал на землю, упал лицом вниз.

Во время судебного разбирательства возник вопрос, почему Гаврилов не попытался остановить Шутова другим способом, например, физической силой, но выяснилось, что капитан сил специальных операций навыками рукопашного боя не владеет и никогда этим даже не интересовался. Также возник вопрос, почему боец не выстрелил по ногам. На это потерпевший пояснил, что Шутов был по отношению к нему полубоком, Гаврилов посчитал, что если бы стрелял ему в ногу, мог бы попасть в себя.

В результате нападения у Гаврилова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтек и ссадину в левой скуловой области, которые относятся к легким телесным повреждениям.

Потерпевший по-разному описывал медикам обстоятельства получения травм: на судмедэкспертизе сообщил, что 11 августа неизвестный нанес ему удар чем-то тяжелым в область лица слева; в журнале учета пациентов и отказа от госпитализации Брестской больницы скорой медицинской помощи указано со слов пациента, что он был избит неизвестными около магазина «Корона»; в медкарте военного клинического госпиталя указано, что 12 августа он получил удар кулаком в левую скуловую область. Гаврилов в суде объяснил, что не хотел сообщать медикам истинные обстоятельства получения травмы, чтобы избежать утечки информации.



Геннадий Шутов с дочерью Анастасией. Фото из личного архива семьи

Брестский областной суд признал виновными Шутова (посмертно) и Курдюкова, последнему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Дочь погибшего с приговором не согласилась и подала жалобу в Верховный суд. По ее мнению, военнослужащие злоупотребили служебными полномочиями, вели себя неоправданно агрессивно и неправомерно применили оружие. Видеозапись с камеры наблюдения двора, в котором произошел конфликт, не подтверждает нападения Кордюкова и Шутова на военнослужащих и борьбы с ними. Защита Кордюкова также подала жалобу на приговор.

14 мая состоялось судебное заседание, Верховный суд оставил приговор без изменений.