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Экс-капитана Генштаба за фото документа «польскому телеграм-каналу» приговорили к 18 годам за госизмену
14.05.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вынесен приговор суда в отношении Дениса Урада — одного из тех, кто фигурировал в фильме телеканала ОНТ «Манкурты» о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». Об этом
Как сообщается, Верховный суд признал Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишению воинского звания. По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.
«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», —
О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там
Денису Ураду 29 лет, он родом из Россон, женат, есть ребенок. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.
В конце апреля белорусские правозащитники
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Экс-капитана Генштаба за фото документа «польскому телеграм-каналу» приговорили к 18 годам за госизмену
По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.
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