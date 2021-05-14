Экс-капитана Генштаба за фото документа «польскому телеграм-каналу» приговорили к 18 годам за госизмену

Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор суда в отношении Дениса Урада — одного из тех, кто фигурировал в фильме телеканала ОНТ «Манкурты» о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». Об этом сообщило «Еўрарадыё».



Фото: «ВКонтакте»

Как сообщается, Верховный суд признал Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишению воинского звания. По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», — подтвердили информацию в Генпрокуратуре страны.

О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили , что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».



Скриншот видео телеканала ОНТ

Денису Ураду 29 лет, он родом из Россон, женат, есть ребенок. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

В конце апреля белорусские правозащитники признали Урада политзаключенным.