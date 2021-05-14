ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-капитана Генштаба за фото документа «польскому телеграм-каналу» приговорили к 18 годам за госизмену

14.05.2021 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вынесен приговор суда в отношении Дениса Урада — одного из тех, кто фигурировал в фильме телеканала ОНТ «Манкурты» о «спецоперации по разоблачению предателя в рядах КГБ». Об этом сообщило «Еўрарадыё».


Фото: «ВКонтакте»

Как сообщается, Верховный суд признал Дениса Урада виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также лишению воинского звания. По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания «капитан», — подтвердили информацию в Генпрокуратуре страны.

О задержании капитана Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ «Манкурты». Там сообщили, что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу».


Скриншот видео телеканала ОНТ

Денису Ураду 29 лет, он родом из Россон, женат, есть ребенок. Учился в Военной академии на факультете связи и автоматизированных систем управления, который окончил в 2014 году.

В конце апреля белорусские правозащитники признали Урада политзаключенным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По имеющейся информации, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Процесс проходил в закрытом режиме.
 
Новости дня
Новости общества
 
Возле Дома правосудия в Минске во время процесса над студентами задержана журналист TUT.BY
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by