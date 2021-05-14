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Житель Кричева «порыбачил» почти на 15 тысяч рублей

14.05.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 мая на реке Сож задержали браконьера из Кричева, который выловил 48 кг рыбы, сообщает MogilewNews.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: gosinspekciya.gov.by

Рыбу мужчина ловил шестью сетями. Его незаконный улов составил 59 особей различных видов рыб общим весом 48 килограмм. Вместе с ним задержали и двух товарищей, которые перевозили рыбу на легковом автомобиле.

Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 510 базовых величин (14 790 рублей).

У рыбака изъяли 6 сетей, лодку и автомобиль Audi. Проверку по данному факту проводят следователи.

 
 
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