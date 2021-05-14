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Житель Кричева «порыбачил» почти на 15 тысяч рублей
14.05.2021 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 мая на реке Сож задержали браконьера из Кричева, который выловил 48 кг рыбы, сообщает
Рыбу мужчина ловил шестью сетями. Его незаконный улов составил 59 особей различных видов рыб общим весом 48 килограмм. Вместе с ним задержали и двух товарищей, которые перевозили рыбу на легковом автомобиле.
Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 510 базовых величин (14 790 рублей).
У рыбака изъяли 6 сетей, лодку и автомобиль Audi. Проверку по данному факту проводят следователи.
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Браконьерский улов составил 48 кг.
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