«Мы, иностранцы, с ума сходим». Поговорили с белоруской, которая уехала за мужем в сектор Газа

Источник материала: Tut.by

Две ночи из-за бомбежек Татьяна (имя изменено) не спит и три дня не выходит из квартиры. Женщина с семьей живет в секторе Газа. Вчера мы рассказывали о белорусках, которые во время арабо-израильского конфликта оказались на территории Израиля, а в этом материале показываем взгляд на ситуацию с другой стороны.



Дым и пламя поднимаются во время израильских воздушных ударов на фоне вспышки израильско-палестинского конфликта в Газе. 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

Татьяна просит не писать ее настоящее имя, боится возможной реакции на текст от русскоязычных жителей Израиля. Говорит, они и так пишут ей много неприятных сообщений в соцсетях.

— Называют фанатиком, говорят, что меня зомбировали, что мы врем и показываем не убитого ребенка, а макияж, — описывает ситуацию собеседница. — Есть, конечно, и адекватные люди, которые слышат, когда я их прошу успокоиться. Я им объясняю: я хочу мира, а не войны.

Мы общаемся в четверг днем, периодически пропадает интернет. О себе Татьяна рассказывает сдержанно: до того, как переехать на Ближний Восток, она работала в Минске. Ее муж — медик из сектора Газа. В начале 2000-х он приехал учиться в Беларусь, тогда же они с Татьяной и познакомились.

— К том моменту, когда закончилось его обучение, у нас уже родились двое детей. В Беларуси у супруга не было профессиональных перспектив, к тому же ему следовало отработать по контракту, поэтому ему нужно было вернуться домой, — рассказывает женщина. — Я понимала, какая здесь ситуация, но разве я могла оставить мужа одного?

Сейчас семья живет недалеко от города Газа. В политику, говорит Татьяна, ни она, ни муж не вмешиваются. О том, что в их регионе ожидается непростая ситуация, поняли еще неделю назад, когда на Храмовой горе в Иерусалиме начались столкновения. Израильская полиция для разгона толп палестинцев применяла спецсредства — резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Тогда, по заявлениям палестинского отделения Красного полумесяца, было ранено более 300 палестинцев. С израильской стороны травмы получил 21 полицейский.



По данным РБК , который ссылается на телеканал Al Arabiya, число погибших в секторе Газа достигло 115 человек, 600 получили ранения. На снимке палестинки осматривают здание в Газе, пострадавшее в результате израильского авиаудара, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

— Бомбить начали три дня назад. В тот день еще длился Рамадан (месяц обязательного для мусульман поста. — прим. TUT.BY). Вечером, когда солнце зашло, мы сели кушать — и полетели ракеты. Дом стал колыхаться, двери стучали, — описывает происходящее собеседница, почти все интервью она плачет. — Бомбоубежищ у нас нет, поэтому мы остались в квартире. Открыли немного окна, чтобы стекла не вылетели, и включили детям мультики. Младшим говорили — это салюты в честь предстоящих праздников. Старшие ребята, конечно, все видят и понимают.

Сколько ракет над ними в тот вечер пролетело, в семье не считали. В Газе «с небольшими промежутками снаряды летят постоянно». Их цель, поясняют израильтяне, объекты которые использует движение ХАМАС (организация признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС).

— Сейчас основные здания, которые попали под удар, — высотки. Это мирные дома, — делится наблюдениями собеседница. — Израиль, как я понимаю, боится, что многоэтажки будут использовать для запуска ракеты с Газы.



Фото: Reuters

Иногда жителей не предупреждают о бомбежке жилых домов, говорит собеседница, и остается неясно, в какое здание полетят снаряды. «Информация появляется за 10, за 20 минут» до авиаудара.

— У людей есть пару минут, чтобы выбежать, — уверяет Татьяна. — Сведения публикуют на новостных ресурсах, в чатах, передают друг другу. Третий день муж не выпускает из рук телефон. Если он ложится немного поспать, за ситуацией слежу я. Еще неделю назад я собрала сумку с документами, чтобы в случае чего мы с детьми быстро покинули квартиру.

По словам Татьяны, она не знает, откуда точно приходит информация о авиаударах. Ранее в СМИ писали: до того, как израильтяне, например, начали бомбить 13-этажное здание в одном из районов Газы, местных жителей об этом предупреждали.

— А где люди прячутся, если нет бомбоубежищ?

— По родственникам, в других домах. Есть много фото, где жители просто сидят на улицах с сумками и детьми на руках. Те, кто остался без дома, могут временно пожить в мечетях, — приводит пример собеседница. — Некоторые не успевают покинуть здание вовремя или не замечают сообщения. И погибают…

«Аэропорт у нас давно разбомбили, единственная возможность выехать за границу — через Египет»

По словам Татьяны, здания слабо защищены от бомбежек. Цемент, арматуру, железо, завозить в регион нельзя. Для строительства, например, используют обломки зданий, которые разбомбили ранее, — их перемалывают в крошку.



Жилой многоэтажный дом, уничтоженный в результате израильской атаки в Газе, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

— А что с продуктами?

— В детство мужа здесь была война, из-за которой люди сорок дней не могли выйти из дома. С тех пор жители привыкли: лучше, чтобы что-то испортилось, чем сидеть и голодать. Когда в Иерусалиме начались беспорядки, мы закупились всем необходимым, — описывает ситуацию белоруска. — Во многих домах здесь есть маленькие магазинчики, где можно приобрести нужные продукты, например, консервы. У нас такой расположен в соседнем здании. Если мне что-то срочно понадобится, я им позвоню, попрошу открыть — и во время тишины сбегаю.

Гораздо сложнее, продолжает женщина, ситуация обстоит с электричеством и водой.

— У нас электричество работает не 24 часа в сутки, а восемь через восемь. Если его нет, простая техника «держится» на накопителях, которые установлены в квартирах, — поясняет Татьяна. — Сейчас в связи с бомбежками и закрытыми границами топлива не хватает (по данным РИА Новости , на вечер четверга дефицит электричества в секторе Газа достиг 70 процентов. Повреждены линии электропередачи, идущие из Израиля в сектор Газа, из-за дефицита топлива вышел из строя единственный на электростанции генератор. — Прим. TUT.BY). Говорят, к концу недели окажемся без света. Накопителям, соответственно, тоже неоткуда будет брать энергию. Солнечные батареи стоят дорого и есть не у всех.

Отсутствие электричества может привести и к проблемам с водой.

— На каждом доме у нас стоят большие бочки с бытовой водой. Моторы выкачивают воду из скважин, очищают (и опресняют. — Прим. TUT.BY) — и подают в дом, без электроэнергии моторы отключатся, — говорит она.

Карта на основе скриншота сервиса Яндекс. Карты

Мирные жители в их регионе, рассказывает Татьяна, сейчас стараются сидеть по домам. Заведения не работают. Ездить на машине опасно — можно оказаться под бомбами.

— Вашего мужа-медика сейчас часто вызывают на работу?

— Сейчас в основном нужны травматологи, хирурги, у него другая специализация. Но, если медиков будет сильно не хватать, позовут и его, — отвечает собеседница и напоминает, что в четверг у мусульман Ураза-байрам — первый день после окончания поста в месяц Рамадан. — Накануне принято покупать нарядную одежду, а в праздник идти в гости к родным. Естественно сегодня никто никого не навещает. Утром должна была состояться всеобщая молитва, но объявили, чтобы молились дома.

На днях Татьяна связывалась с консулом Беларуси в Израиле. Эвакуация, передает она слова дипломата, пока не планируется.

— Аэропорт у нас давно разбомбили, единственная возможность выехать за границу — через Египет. Но у мусульман сейчас праздники и выходные, — объясняет собеседница. — К тому же, нужно понимать: здесь существуют списки для выезда. Например, когда пару лет назад я ездила в Беларусь проведать родных, я записывалась за четыре месяца до поездки. Граница работает не каждый день, египтяне выпускают определенное количество человек, поэтому существует живая очередь.



Люди отражаются в луже воды, смешанной с кровью, на месте гибели палестинцев в ходе вспышки израильско-палестинского конфликта на севере сектора Газа. 10 мая 2021 года. Фото: Reuters

— Как вы держитесь?

— Сегодня праздник, поговорили о нем с детьми. Дети поели конфет, которые мы приготовили для гостей, — коротко говорит Татьяна и вспоминает. — Последняя страшная война здесь была в 2014-м. После этого иногда бомбили по пару дней и успокаивались. А сейчас бомбят, бомбят. Мы, иностранцы, с ума сходим. Местные реагируют более спокойно. Они уже пережили столько всего, хотя, может, они просто стараются держаться, чтобы нас подбодрить.