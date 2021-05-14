В Минске проходит четвертое заседание Конституционной комиссии

Источник материала: БT

В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов. Сегодня проходит четвертое заседание комиссии - рассматриваются предложения по изменению полномочий парламента. В целях более полной реализации их законодательной функции и предлагается исключить из Конституции положения, которые предусматривают делегирование парламентом Президенту законодательных полномочий.

Еще по изменению полномочий парламента. Конституционная комиссия, например, не поддержала предложения об однопалатном парламенте. Плюс в Конституции предлагается закрепить запрет на совмещение должностей депутата парламента и члена правительства. Есть мнение, что это нарушает принцип разделения властей.





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