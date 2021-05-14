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В Минске проходит четвертое заседание Конституционной комиссии
14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов. Сегодня проходит четвертое заседание комиссии - рассматриваются предложения по изменению полномочий парламента. В целях более полной реализации их законодательной функции и предлагается исключить из Конституции положения, которые предусматривают делегирование парламентом Президенту законодательных полномочий.
Еще по изменению полномочий парламента. Конституционная комиссия, например, не поддержала предложения об однопалатном парламенте. Плюс в Конституции предлагается закрепить запрет на совмещение должностей депутата парламента и члена правительства. Есть мнение, что это нарушает принцип разделения властей.
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В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов. Сегодня проходит четвертое заседание комиссии - рассматриваются...
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