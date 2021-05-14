ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А. Лазуткин: Белорусское общество монолитное. Задача - его искусственно расколоть

14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Для каждого государства, на территории которого реализуются попытки цветной революции, пишется свой сценарий. Задача "режиссеров" - раскол общества на почве неравенства, разногласий в религии или истории. Однако в нашей стране общество монолитное, поэтому протест создавался именно вокруг "картинки насилия". Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" заявил политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас общество более монолитное и его нужно искусственно расколоть. Для этого надо отмудохать палками друг друга - вот это у нас и будет протест против насилия. Вот это сработает. Но если мы зайдем со стороны католиков, исторической памяти, флагов… Они это пытались сделать полгода, но сработало только насилие. Какой они вывод сделают дальше? Если в Беларуси это насилие сработало, то значит надо будет это насилие повторить в какой-то форме, чтобы было еще больше мордобоя, еще больше крови, и тогда выйдет еще больше людей потому, что они вышли тогда.

Как отметил политолог, "революционерам" на белорусских улицах в первую очередь была необходима кровь и жертвы - именно поэтому протесты переместились в спальные районы.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для каждого государства, на территории которого реализуются попытки цветной революции, пишется свой сценарий. Задача "режиссеров" - раскол общества на почве...
 
Новости дня
Новости общества
 
В хозяйствах страны активно идут работы в полях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by