А. Лазуткин: Белорусское общество монолитное. Задача - его искусственно расколоть

Источник материала: БT

Для каждого государства, на территории которого реализуются попытки цветной революции, пишется свой сценарий. Задача "режиссеров" - раскол общества на почве неравенства, разногласий в религии или истории. Однако в нашей стране общество монолитное, поэтому протест создавался именно вокруг "картинки насилия". Об этом в эфире программы "Скажинемолчи" заявил политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

У нас общество более монолитное и его нужно искусственно расколоть. Для этого надо отмудохать палками друг друга - вот это у нас и будет протест против насилия. Вот это сработает. Но если мы зайдем со стороны католиков, исторической памяти, флагов… Они это пытались сделать полгода, но сработало только насилие. Какой они вывод сделают дальше? Если в Беларуси это насилие сработало, то значит надо будет это насилие повторить в какой-то форме, чтобы было еще больше мордобоя, еще больше крови, и тогда выйдет еще больше людей потому, что они вышли тогда.

Как отметил политолог, "революционерам" на белорусских улицах в первую очередь была необходима кровь и жертвы - именно поэтому протесты переместились в спальные районы.





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