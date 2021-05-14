Nissan готовится закрыть в Испании три завода

Источник материала: БT

Сотни работников заводов Nissan вышли на протест в Испании. Они выступают против решения японского автогиганта закрыть три предприятия в районе Барселоны в декабре этого года. В результате тысячи людей могут лишиться своих рабочих мест. Профсоюзы требуют у властей немедленно найти альтернативу.





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