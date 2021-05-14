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Nissan готовится закрыть в Испании три завода
14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотни работников заводов Nissan вышли на протест в Испании. Они выступают против решения японского автогиганта закрыть три предприятия в районе Барселоны в декабре этого года. В результате тысячи людей могут лишиться своих рабочих мест. Профсоюзы требуют у властей немедленно найти альтернативу.
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Сотни работников заводов Nissan вышли на протест в Испании. Они выступают против решения японского автогиганта закрыть три предприятия в районе Барселоны в декабре...
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