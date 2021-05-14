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Стартует первый международный хоровой конкурс имени В. Ровдо

14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 100-летию со дня рождения маэстро Виктора Ровдо. Сегодня стартует первый международный хоровой конкурс. Выступление любительских коллективов и ансамблей пройдет дистанционно - каждый желающий может три дня наблюдать за трансляциями на YouTube-страничке. Международное жюри прослушает народную, духовную и госпелмузыку от тысячи вокалистов разных возрастов. Свои видеозаявки оставили 4 десятка коллективов из Франции, Америки, Украины и Китая.

Мастер-классы от хоровых экспертов мирового уровня

На официальной конкурсной площадке в YouTube - в прямой трансляции и мастер-классы от топовых хоровых экспертов со всего мира. От маэстро, которые дирижируют хорам Национальных опер «Эстония», Карнеги-холла, профессора Латвийской академии музыки и директора Катарского молодежного хора - лекции о традициях и стратегиях работы с хорами.


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К 100-летию со дня рождения маэстро Виктора Ровдо. Сегодня стартует первый международный хоровой конкурс. Выступление любительских коллективов и ансамблей пройдет...
 
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