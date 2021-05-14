|
К Земле приближается огромный астероид
14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Огромный астероид летит к Земле. Диаметр небесного тела превышает габариты пирамиды Хеопса. К нашей планете он приблизится уже сегодня. Ученые поспешили заверить, что астероид не представляет никакой опасности. Поскольку в момент максимального сближения будет располагаться на расстоянии в 15 раз превышающим дистанцию от Земли до Луны.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огромный астероид летит к Земле. Диаметр небесного тела превышает габариты пирамиды Хеопса. К нашей планете он приблизится уже сегодня. Ученые поспешили заверить,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)