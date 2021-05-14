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В МВД Беларуси сообщили об обновленной схеме вишинга

14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В МВД Беларуси сообщили о первых случаях, когда телефонные мошенники похитили деньги со счетов, представившись милиционерами или госслужащими. Жертвами уже стали двое жителей Гомельской и Могилевской областей. В обоих случаях для введения жертв в заблуждение злоумышленники действовали от имени якобы сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Зайцев, замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

МВД напоминает. Телефонный собеседник может представиться кем угодно, поэтому никогда не сообщайте незнакомцам конфиденциальные данные. Сотрудники банков или госучреждений никогда не будут спрашивать данные, к которым у них и без того есть доступ!

Чтобы не стать жертвой преступника, строго следуете основным правилам цифровой безопасности. Помните, что по телефону собеседник может представляться кем угодно. Не устанавливайте на свой мобильный телефон какие-либо программы по просьбе неизвестных вам людей. Обезопасьте свой основной банковский счет!


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Теги: Гомель
 
 
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В МВД Беларуси сообщили о первых случаях, когда телефонные мошенники похитили деньги со счетов, представившись милиционерами или госслужащими. Жертвами уже стали...
 
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