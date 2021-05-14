Продолжается обострение конфликта на Ближнем Востоке

Источник материала: БT

Ближний Восток по-прежнему в огне. Ночью боевики движения ХАМАС возобновили атаку по городам на юге Израиля. Было выпущено от 50 до 100 ракет. Всего же по Израилю с начала эскалации ХАМАС выпустил уже более 1 700 снарядов. Накануне израильское военное командование разработало план наземной операции. К границе сектора Газа переброшены дополнительные войска, в том числе бронетанковые бригады и подразделения десантников. Ночью с земли и воздуха проводился массированный обстрел сектора Газа. Всем жителям Израиля, находящимся в пределах 4 километров от границы с анклавом, предписано укрыться в бомбоубежищах. Массовый исход и в секторе Газа - в результате израильских обстрелов разрушено 500 жилых строений. С понедельника в Израиле погибли 7 человек, в секторе Газа - 109, в том числе 28 детей.

В израильских городах также подсчитывают ущерб от погромов. По стране уже арестованы 380 участников беспорядков.

Джоанна Нассер, совладелица магазина (Израиль):

Мы живем здесь много лет и не ожидали ничего подобного. Наш магазин разорили, и среди погромщиков были и наши клиенты. И все потому, что мы говорим по-арабски. Мы обычные люди, мы ничего плохого не делали, никогда не причиняли кому-либо вред. Мы здесь уже 20 лет, жили в мире и дружбе с соседями-евреями. Мы не ожидали, что это произойдет

В городе Лод введен режим чрезвычайного положения. Акции протеста здесь продолжились после похорон араба, который погиб во время беспорядков днем ранее. Напряженность переросла в полномасштабные столкновения, когда протестующие начали бросать камни в полицию, которая в ответ применила светошумовые гранаты.

В ходе столкновений пострадали не менее 12 человек.





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