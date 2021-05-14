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К юбилею МТЗ: 75 лет белорусскому тракторостроению
14.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
4-миллионный трактор "Беларус" готовится сойти с конвейера МТЗ. По итогам года Минский тракторный выпустит более 36 тысяч машин - большая часть пойдет на экспорт. Многие модели востребованы для жилищно-коммунального хозяйства столицы. Об этом заявили на торжественном открытии фотовыставки на станции метро "Тракторный завод", посвященной 75-летию предприятия. Историческая хроника охватывает все этапы развития предприятия. Экспозиция будет доступна до конца сентября.
Сам юбилей МТЗ отметит в конце мая. Узнать больше о работе холдинга и увидеть цеха своими глазами сможет и каждый желающий. 30 мая Минский тракторный завод проведет День открытых дверей.
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4-миллионный трактор "Беларус" готовится сойти с конвейера МТЗ. По итогам года Минский тракторный выпустит более 36 тысяч машин - большая часть пойдет на экспорт....
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