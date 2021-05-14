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Посол России в Беларуси Лукьянов учился в Бресте - опубликованы документы

14.05.2021 14:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая ― Sputnik. Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов учился в двух брестских школах, подтверждающие этот факт документы опубликовал в своем Telegram-канале мэр Бреста Александр Рогачук.

Согласно документам, Евгений Лукьянов в середине 1960-х годов жил в Бресте и учился в средних школах №1 (сейчас это первая гимназия) и №11 (ныне гимназия №6).

© Photo : Александр Рогачук/Telegram
Приказ от 12 января 1966 года о прибывших учащихся - в списке и фамилия будущего дипломата

"Приятно осознавать, что ученик брестских школ, спустя долгое время вновь посетит наш город, но уже в новом высоком дипломатическом статусе", - отметил в сообщении Рогачук.

Он пообещал во время первого визита посла в Брест проработать вопрос о включении в программу Лукьянова посещение этих учебных заведений.

Что известно про Лукьянова?

Евгений Владимирович Лукьянов родился 10 декабря 1951 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

В 1974 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова с дипломом по специальности "английский язык и литература".

Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).

С 15 декабря 2016 года являлся чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвии. В марте 2021 года Лукьянов был назначен Чрезвычайным и полномочным Послом России в Беларуси.

Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Евгений Лукьянов был назначен главой российской дипмиссии в Минске в конце марта, на этом посту он сменил Дмитрия Мезенцева.
 
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