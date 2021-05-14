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«Одна из нас умерла от отека мозга». История девушки, которая с друзьями отравилась мухоморами
14.05.2021 15:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Около года назад Юля и ее друзья отдыхали в палаточном городке далеко от Минска. В какой-то из дней ребята решили пойти за грибами. Насобирали, как им тогда казалось, много лесных шампиньонов. Молодые люди их вымыли, почистили и приготовили на костре вместе с тушенкой. Спустя шесть часов ребятам резко стало очень плохо: бесконечно рвало, была диарея, а у кого-то даже галлюцинации. Позже выяснится, что это были не лесные шампиньоны, а мухоморы. Если точнее —
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Спутали мухомор с лесными шампиньонами.
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