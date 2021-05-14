«Одна из нас умерла от отека мозга». История девушки, которая с друзьями отравилась мухоморами

Источник материала: Tut.by

Около года назад Юля и ее друзья отдыхали в палаточном городке далеко от Минска. В какой-то из дней ребята решили пойти за грибами. Насобирали, как им тогда казалось, много лесных шампиньонов. Молодые люди их вымыли, почистили и приготовили на костре вместе с тушенкой. Спустя шесть часов ребятам резко стало очень плохо: бесконечно рвало, была диарея, а у кого-то даже галлюцинации. Позже выяснится, что это были не лесные шампиньоны, а мухоморы. Если точнее — мухомор вонючий , смертельно ядовитый гриб. Всех ребят срочно отвезли в больницу. В компании была одиннадцатилетняя девочка, которая тоже ела грибы — увы, она не справилась с отравлением и через какое-то время умерла от отека мозга, а до этого у нее отказала печень. Юля рассказала о своем тяжелом состоянии, лечении в больнице, человеческой глупости и серьезных последствиях для здоровья.