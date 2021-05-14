Во время рассмотрения судом «дела студентов» задержаны 14 человек

Сегодня в Доме правосудия в Минске суд рассматривает «дело студентов», по которому проходит 12 человек. Около здания, где идет заседание, собралась толпа (более 100 человек), а позже стало известно, что 14 из них задержаны.

Как пишет TUT.by, около Дома правосудия собралась толпа людей – не менее 100 человек, а вскоре после начала суда милиция сообщила, что мест в зале больше нет, запуск прекращен, и попросила разойтись.

Граждане не спешили это делать, и через несколько минут из микроавтобуса вышли сотрудники ОМОН в форме и попросили толпу разойтись. Тех, кто не спешил уходить, ОМОН останавливал и провожал в микроавтобус.

По словам очевидцев, после предупреждения сотрудников ОМОН, некоторые люди пошли от Дома правосудия к своим машинам. Около одной из них остановился микроавтобус с силовиками.

«Видела, как люди из этого автомобиля вышли - их куда-то увезли», - рассказала очевидец.

В ГУВД Мингорисполкома сообщили , что силовиками около Дома правосудия задержаны 14 человек, «которые не выполнили законные требования сотрудников милиции».

«Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД г. Минска для разбирательства», - заявили в ведомстве.

Одним из задержанных является экс-председатель Объединенной Гражданской Партии Анатолий Лебедько, говорится на странице партии в Facebook. Как рассказали очевидцы, его силовики забрали, когда Лебедько уже собирался уходить.

Журналист TUT.by Любовь Касперович также задержана. Ее арестовали во время выполнения профессиональных обязанностей – она брала интервью у друзей одного из обвиняемых.

По информации Onliner, в зале суда уже начали зачитывать обвинение – студентов и преподавателя обвиняют в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (по ч. 1 ст. 342 УК).