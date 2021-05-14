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Во время рассмотрения судом «дела студентов» задержаны 14 человек
14.05.2021 15:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня в Доме правосудия в Минске суд рассматривает «дело студентов», по которому проходит 12 человек. Около здания, где идет заседание, собралась толпа (более 100 человек), а позже стало известно, что 14 из них задержаны.
Как
Граждане не спешили это делать, и через несколько минут из микроавтобуса вышли сотрудники ОМОН в форме и попросили толпу разойтись. Тех, кто не спешил уходить, ОМОН останавливал и провожал в микроавтобус.
По словам очевидцев, после предупреждения сотрудников ОМОН, некоторые люди пошли от Дома правосудия к своим машинам. Около одной из них остановился микроавтобус с силовиками.
«Видела, как люди из этого автомобиля вышли - их куда-то увезли», - рассказала очевидец.
В ГУВД Мингорисполкома
«Правоохранители неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности проведения массовых мероприятий и попросили разойтись. Указанные граждане доставлены в территориальное РУВД г. Минска для разбирательства», - заявили в ведомстве.
Одним из задержанных является экс-председатель Объединенной Гражданской Партии Анатолий Лебедько,
Журналист TUT.by Любовь Касперович также задержана. Ее арестовали во время выполнения профессиональных обязанностей – она брала интервью у друзей одного из обвиняемых.
По информации Onliner, в зале суда уже
Напомним, по данным СК, обвиняемые 12 человек
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Сегодня в Доме правосудия в Минске суд рассматривает «дело студентов», по которому проходит 12 человек. Около здания, где идет заседание, собралась толпа (более 100...
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