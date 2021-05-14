Без государства ничего не сделают: Лукашенко о восстановлении костела

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Крышу восстановим, внутри все приведем в порядок, так прокомментировал вопрос восстановления католической святыни в Будславе глава государства Александр Лукашенко после посещения рынка в Валерьяново.

"Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничего не сделают все равно", - сказал президент.

Ранее стало известно, что Следственный комитет не только возбудил уголовное дело по факту пожара в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, но и разрешил начать ремонтные и реставрационные работы.

В первые же дни после пожара, который 11 мая уничтожил кровлю на храме, начался сбор пожертвований, за несколько дней сумма превысила 170 тысяч рублей.

Лукашенко также обратил внимание на финансовый вопрос.

"Эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше", - сказал он.

По мнению главы государства, "если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там пусть они откроют счет, и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги".

Лукашенко выразил уверенность, что при ремонте костела не будут нужны большие объемы работы. В первую очередь, по его мнению, нужно отремонтировать крышу и навести порядок внутри.

"Наблюдай, когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь. Подумаем, как сделать", - обратился он к председателю Минского облисполкома Александру Турчину.

Напомним, что ЧП в Будславе произошло утром 11 мая - загорелась крыша знаменитого костела Вознесения Пресвятой Девы Марии. Все ценности, которые находились в костеле, спасли, в том числе и главную святыню - икону Божией Матери.

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