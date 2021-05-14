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Лукашенко - о восстановлении горевшего костела в Будславе: Без государства [белорусы] ничерта не сделают все равно
14.05.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко считает, что нет смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела,
— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничерта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже
Он уверен, что при восстановлении храма не потребуется «бешеных объемов» работ.
— Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, — обратился Лукашенко к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.
Напомним, в Будславском костеле 11 мая
Со вчерашнего дня на месте пожара работают альпинисты. Волонтеры выразили готовность помочь с ремонтными работами, как только их начнут пускать внутрь здания.
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Лукашенко - о восстановлении горевшего костела в Будславе: Без государства [белорусы] ничерта не сделают все равно
«Эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничерта они не соберут. Они просто...
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