Лукашенко - о восстановлении горевшего костела в Будславе: Без государства [белорусы] ничерта не сделают все равно

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что нет смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела, сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Об этом он заявил во время посещения экорынка в Минском районе. Также он высказался об очередном сборе денег, которые «у людей заберут и поделят в Польше».



Пожар в знаменитом белорусском костеле произошел 11 мая. Фото: TUT.BY

— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничерта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали» . Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничерта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги, — отметил Лукашенко.

Он уверен, что при восстановлении храма не потребуется «бешеных объемов» работ.

— Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, — обратился Лукашенко к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар . Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. Белорусы и частный бизнес активно откликнулись на призыв помочь с восстановлением святыни. За два дня было собрано 170 тысяч рублей (100 тысяч из них перечислили компании Александра Мошенского — «Санта Бремор» и «Савушкин продукт»).

Со вчерашнего дня на месте пожара работают альпинисты. Волонтеры выразили готовность помочь с ремонтными работами, как только их начнут пускать внутрь здания.