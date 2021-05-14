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Лукашенко - о восстановлении горевшего костела в Будславе: Без государства [белорусы] ничерта не сделают все равно

14.05.2021 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что нет смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела, сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Об этом он заявил во время посещения экорынка в Минском районе. Также он высказался об очередном сборе денег, которые «у людей заберут и поделят в Польше».


Пожар в знаменитом белорусском костеле произошел 11 мая. Фото: TUT.BY

— Не надо тут торопиться, даже специалисты говорят. Помочь надо: разобрать там, эти работы… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ничерта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже «собрали». Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничерта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги, — отметил Лукашенко.

Он уверен, что при восстановлении храма не потребуется «бешеных объемов» работ.

— Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Наблюдай. Когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь, — обратился Лукашенко к председателю Минского областного исполнительного комитета Александру Турчину.

Напомним, в Будславском костеле 11 мая случился пожар. Удалось спасти иконы, книги и другие ценные вещи. Белорусы и частный бизнес активно откликнулись на призыв помочь с восстановлением святыни. За два дня было собрано 170 тысяч рублей (100 тысяч из них перечислили компании Александра Мошенского — «Санта Бремор» и «Савушкин продукт»).

Со вчерашнего дня на месте пожара работают альпинисты. Волонтеры выразили готовность помочь с ремонтными работами, как только их начнут пускать внутрь здания.

 
 
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«Эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничерта они не соберут. Они просто...
 
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Без государства ничего не сделают: Лукашенко о восстановлении костела
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