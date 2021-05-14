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Фотографу, снимавшей женскую акцию возле Комаровского рынка, дали 10 суток

14.05.2021 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанную на IT-конференции журналистку, которой вменялось в вину участие в несанкционированной акции — возложении цветов на столичной Комаровке — приговорили к административному аресту. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Татьяна Капитонова. Фото с сайта БАЖ

Административный процесс над задержанной накануне журналисткой Татьяной Капитоновой проходил в суде Советского района. Девушку судили по части 1 статьи 24.23 КоАП — ей вменялось в вину участие в несанкционированной акции. Согласно протоколу, Капитонова возлагала цветы в районе столичной Комаровки, но сама она заявила суду, что только снимала акцию, но не участвовала в ней и ничего не возлагала.

Напомним, 12 мая девушки в белой одежде и с цветами в руках гуляли возле Комаровского рынка в рамках акции «против беззакония и насилия».

В итоге суд признал журналистку виновной и приговорил к 10 суткам административного ареста.

Фотографа и журналистку Татьяну Капитонову задержали 13 мая, когда она снимала международную IT-конференцию EMERGE и, по сообщениям очевидцев, во время перерыва вышла на Немигу из помещения, где проходило мероприятие. Девушку затем доставили в РУВД Советского района.

 
 
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Татьяну Капитонову задержали 13 мая, а на следующий день началось рассмотрение ее административного дела по статье 24.23 - ее обвиняют в участии в несанкционированной...
 
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