Фотографу, снимавшей женскую акцию возле Комаровского рынка, дали 10 суток

Источник материала: Tut.by

Задержанную на IT-конференции журналистку, которой вменялось в вину участие в несанкционированной акции — возложении цветов на столичной Комаровке — приговорили к административному аресту. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Татьяна Капитонова. Фото с сайта БАЖ

Административный процесс над задержанной накануне журналисткой Татьяной Капитоновой проходил в суде Советского района. Девушку судили по части 1 статьи 24.23 КоАП — ей вменялось в вину участие в несанкционированной акции. Согласно протоколу, Капитонова возлагала цветы в районе столичной Комаровки, но сама она заявила суду, что только снимала акцию, но не участвовала в ней и ничего не возлагала.

Напомним, 12 мая девушки в белой одежде и с цветами в руках гуляли возле Комаровского рынка в рамках акции «против беззакония и насилия».

В итоге суд признал журналистку виновной и приговорил к 10 суткам административного ареста.

Фотографа и журналистку Татьяну Капитонову задержали 13 мая, когда она снимала международную IT-конференцию EMERGE и, по сообщениям очевидцев, во время перерыва вышла на Немигу из помещения, где проходило мероприятие. Девушку затем доставили в РУВД Советского района.