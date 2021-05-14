Состоялась встреча руководства НОК Беларуси и национальной сборной по биатлону

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Подвели итоги яркого минувшего сезона, обсудили начавшуюся подготовку к сезону олимпийскому и поделились мнениями, а также выслушали друг друга. В теплой и открытой атмосфере сегодня в штаб-квартире НОК Беларуси состоялась встреча руководства Национального олимпийского комитета и сборной страны по биатлону, которая добилась заметного прогресса за последний год. А лидер зачета среди молодых спортсменок мира в прошлом сезоне Динара Алимбекова подарила президенту НОК Беларуси Виктору Лукашенко синий бип с номером один. Именно победа в этой категории биатлонисток стала самой главной по признанию самой Алимбековой.

Национальная сборная Беларуси с первых чисел мая открыла первый межсезонный сбор в Раубичах. Сезон, который стартует осенью, станет не только олимпийским, но и включит в себя домашний для нас этап Кубка мира.