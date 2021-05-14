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Виновен в измене государству! В Верховном суде огласили приговор военнослужащему Денису Ураду. 18 лет лишения свободы. Отбывать срок ему придется в колонии усиленного режима. Урада лишили воинского звания капитана! Обвиняемый - один из персонажей фильма телеканала ОНТ "Манкурты". Урад умышленно, с целью нанесения вреда национальной безопасности, отправил секретные материалы Генерального штаба авторам одного из радикальных телеграм-каналов, связанных с иностранными спецслужбами. Добавим, что слушания по этому делу проходили в закрытом режиме.

Михаил Ковалев, государственный обвинитель: Урад признан виновным в измене государству, совершенном лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Действия Урада, выраженные в форме выдачи государственных секретов, а также ином оказании помощи иностранным организациям и их представителям в проведении деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, причинили существенный вред национальным интересам. С учетом высокой общественной опасности содеянного, Ураду назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима на срок 18 лет. Без штрафа.

Приговор вступил в силу с момента его провозглашения. Обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке решение не подлежит.





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