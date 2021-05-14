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Депутаты Бреста провели мониторинг цен лекарственных препаратов

14.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дорожают ли медикаменты, проверили в аптеках Бреста. Мониторинг цен провели депутаты. В списке 50 позиций. Среди них антибиотики, жаропонижающие, группы сердечно-сосудистых и другие медикаменты повышенного спроса. Напомним, перечень установил Совет министров. Согласно Постановлению, рост цен на каждую позицию не должен превышать 0,2 % в месяц. Кроме стоимости контролируют и сам факт наличия важных лекарств. Такие проверки устраивают каждую неделю. Под мониторинг попадают как государственные, так и частные аптеки.

Анатолий Дашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы сегодня проанализировали каждую позицию. Сравнили все 50 наименований. Роста цен на лекарства первой необходимости у нас по городу Бресту нет.

Елена Ломеко, гендиректор Брестского РУП "Фармация": Предприятиями предпринимается ряд мер для недопущения роста цен. В первую очередь, это работа с поставщиками. А для снижения ценовой нагрузки непосредственного для населения в розничной сети предоставляются различные скидки.

Данные мониторинга отправляют в профильную комиссию при парламенте. Там их проанализируют и передадут для реагирования в Министерство антимонопольного регулирования.


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Теги: Брест
 
 
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Дорожают ли медикаменты, проверили в аптеках Бреста. Мониторинг цен провели депутаты. В списке 50 позиций. Среди них антибиотики, жаропонижающие, группы...
 
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