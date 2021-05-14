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Минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума определят по-новому

14.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий закон Президента отменил минимальный потребительский бюджет. Закон вступит в силу с середины ноября. Согласно ему, при осуществлении всех мер соцзащиты будут применять лишь один норматив - бюджет прожиточного минимума. Это обеспечит единообразие в предоставлении различных видов госпомощи, пояснили в Минтруда. Также сокращены сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума. Это позволит своевременно его актуализировать с оглядкой на изменения расходов малообеспеченных граждан.

Закон совершенствует порядок установления размера минималки. Теперь при определении ее величины прислушаются к республиканским объединениям нанимателей и профсоюзам. Еще одно важное новшество! Предусмотрен гарантированный уровень минимальной зарплаты. С 1 января она не может опуститься ниже 30 % прогноза номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по стране.


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Соответствующий закон Президента отменил минимальный потребительский бюджет. Закон вступит в силу с середины ноября. Согласно ему, при осуществлении всех мер...
 
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