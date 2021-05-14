В Минске парня и девушку осудили на три и полтора года «химии» за рисунок на трансформаторной будке

Источник материала: Tut.by

14 мая суд Партизанского района Минска признал виновными в злостном хулиганстве 23-летнюю Диану Казак и 37-летнего Дмитрия Таратуна. Их обвиняли в том, что они нанесли рисунок на трансформаторную будку. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .



Фото: лишенный регистрации ПЦ «Весна»

По материалам дела, в феврале Казак и Таратун ночью нанесли на трансформаторную подстанцию по улице Стахановской рисунки: сердце, сжатый кулак и знак «виктория». Обвинение считает, что такой рисунок имеет «общественно-политическое» содержание, а РУП «Минскэнерго» был нанесен ущерб в сумме 32 рубля 90 копеек.

Гособвинитель посчитал, что «Таратун и Казак противопоставили себя ценностям и интересам общества и демонстрировали свою вседозволенность» и запросил наказание: полтора года ограничения воли без направления в учреждение открытого типа для Дианы Казак («домашней химии») и три года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа для Дмитрия Таратуна — «химии».

Судья Наталья Дедкова согласилась с доводами обвинения и назначила молодым людям именно такое наказание.

Во время суда 12 мая адвокат Дмитрия Таратуна обращал внимание на то, что его подзащитный ухаживает за пожилой бабушкой, а сумма ущерба была полностью выплачена. Адвокат просил оправдать Таратуна в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат Дианы Казак просил суд обратить внимание на то, что обвинение основано на показаниях сотрудников милиции, а символы, которые нарисовали на трансформаторной подстанции, не могут демонстрировать противопоставление моральным ценностям. Культурологическую оценку никто не проводил. Кроме того, по мнению адвоката, сам факт нанесения рисунка нельзя считать порчей имущества.

Во время следствия Диана Казак и Дмитрий Таратун были уволены с работы (девушка — по соглашению сторон).

Правозащитники также сообщают, что 23 марта Дмитрию Таратуну отказали в возбуждении уголовного дела по факту нанесения ему телесных повреждений из-за отсутствия состава преступления.