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«Людей уничтожали за то, что их мнение отличалось». Преподаватель БГУИР выступила в суде по «делу студентов»

14.05.2021 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске начался процесс по «делу студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всего 12 обвиняемых: десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподаватель БГУИР. В начале процесса она попросила освободить из-под стражи всех фигурантов и вынести оправдательный приговор.


Ольга Филатченкова. Фото из соцсетей

Ольга Филатченкова работала в БГУИР преподавателем кафедры программного обеспечения информационных технологий, ей 41 год. Она мама двоих детей: 18-летнего сына и 7-летней дочки. Осенью 2020-го была одной из участниц видеообращения преподавателей БГУИР, в котором выступила против насилия, а также против преследования студента 4-го курса Дмитрия Мазуро, которого осудили за участие в акциях протеста на 38 суток ареста. На президентских выборах была независимым наблюдателем.

В начале судебного процесса она заявила ходатайство:

— История знает множество примеров, когда людей преследовали, сажали в тюрьмы и просто уничтожали только за то, что их мнение отличалось от мнения правящей элиты. Это мы наблюдаем и в нашей стране, в наше время. Та же история прекрасно показывает, что бывает, когда жертва говорит «нет» своим мучителям. На основании изложенного прошу по данному уголовному делу изменить меру пресечения (позже дополнила — на домашний арест — Прим. TUT.BY) всем обвиняемым и вынести оправдательный приговор.

Однако ходатайство по освобождению из-под стражи удовлетворено не было, фигуранты дела на время суда остаются в СИЗО.

Напомним, процесс по резонансному «делу студентов» открытый, но независимых журналистов на первое заседание не пустили, за дверью частично оказались даже родственники обвиняемых. Рядом со зданием собралась толпа, милиция настойчиво требовала людей разойтись, прошли задержания. Милиция сообщила о том, что 14 человек доставлены в территориальные РУВД. 

 
Теги: Минск
 
 
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