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«Людей уничтожали за то, что их мнение отличалось». Преподаватель БГУИР выступила в суде по «делу студентов»
14.05.2021 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске начался процесс по «делу студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всего
Ольга Филатченкова работала в БГУИР преподавателем кафедры программного обеспечения информационных технологий, ей 41 год. Она мама двоих детей: 18-летнего сына и 7-летней дочки. Осенью 2020-го
В начале судебного процесса она заявила ходатайство:
— История знает множество примеров, когда людей преследовали, сажали в тюрьмы и просто уничтожали только за то, что их мнение отличалось от мнения правящей элиты. Это мы наблюдаем и в нашей стране, в наше время. Та же история прекрасно показывает, что бывает, когда жертва говорит «нет» своим мучителям. На основании изложенного прошу по данному уголовному делу изменить меру пресечения (позже дополнила — на домашний арест — Прим. TUT.BY) всем обвиняемым и вынести оправдательный приговор.
Однако ходатайство по освобождению из-под стражи удовлетворено не было, фигуранты дела на время суда остаются в СИЗО.
Напомним, процесс по резонансному «делу студентов» открытый, но независимых журналистов на первое заседание
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«Людей уничтожали за то, что их мнение отличалось». Преподаватель БГУИР выступила в суде по «делу студентов»
Ольга Филатченкова попросила вынести оправдательный приговор.
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