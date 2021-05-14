«Людей уничтожали за то, что их мнение отличалось». Преподаватель БГУИР выступила в суде по «делу студентов»

Источник материала: Tut.by

В Минске начался процесс по «делу студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всего 12 обвиняемых : десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподаватель БГУИР. В начале процесса она попросила освободить из-под стражи всех фигурантов и вынести оправдательный приговор.



Ольга Филатченкова. Фото из соцсетей

Ольга Филатченкова работала в БГУИР преподавателем кафедры программного обеспечения информационных технологий, ей 41 год. Она мама двоих детей: 18-летнего сына и 7-летней дочки. Осенью 2020-го была одной из участниц видеообращения преподавателей БГУИР, в котором выступила против насилия, а также против преследования студента 4-го курса Дмитрия Мазуро, которого осудили за участие в акциях протеста на 38 суток ареста. На президентских выборах была независимым наблюдателем.

В начале судебного процесса она заявила ходатайство:

— История знает множество примеров, когда людей преследовали, сажали в тюрьмы и просто уничтожали только за то, что их мнение отличалось от мнения правящей элиты. Это мы наблюдаем и в нашей стране, в наше время. Та же история прекрасно показывает, что бывает, когда жертва говорит «нет» своим мучителям. На основании изложенного прошу по данному уголовному делу изменить меру пресечения (позже дополнила — на домашний арест — Прим. TUT.BY) всем обвиняемым и вынести оправдательный приговор.

Однако ходатайство по освобождению из-под стражи удовлетворено не было, фигуранты дела на время суда остаются в СИЗО.