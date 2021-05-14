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Как там строительство нового гродненского онкодиспансера? Посмотрите с высоты

14.05.2021 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительство нового онкодиспансера в Пышках началось в августе 2019 года. Реконструкция городской больницы № 3 под областной онкологический диспансер стала самой большой медицинской стройкой региона. Новый медицинский центр рассчитан на 312 коек. Площадь участка — более 8,5 гектара. Из них примерно четверть займут хозпостройки. 015.by посмотрел на строительство объекта.









Уже в этом году должны ввести в эксплуатацию радиологический корпус. Здесь будет находиться отделение лучевой диагностики, клинико-биологическая, микробиологическая и цитологическая лаборатории.

В следующем году планируется достроить хирургический комплекс, который будет включать операционный блок и лечебный корпус. Позже начнется реконструкция зданий под поликлинику, рядом с которой разместятся еще два корпуса.

Планируется, что большая стройка будет закончена к 2025 году.









Гродненская область — единственная в республике, где нет своего онкологического диспансера. Жители региона, нуждающиеся в полноценной терапии, вынуждены ехать в Брестскую область или в Минский онкодиспансер.

На учете в области состоит более 35 тыс. пациентов с онкологией. Ежегодно врачи выявляют более пяти тысяч новых случаев.

 
 
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Реконструкция городской больницы № 3 под областной онкологический диспансер стала самой большой медицинской стройкой региона.
 
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