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Возле места, где в августе погиб Тарайковский, поставили мусорный бак. Вот что отвечают в ЖКХ на жалобы минчан

14.05.2021 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчане оставляют заявки на 115 по поводу контейнера для мусора, который появился возле выхода из станции метро «Пушкинская» — на том самом месте, где люди оставляли цветы в память о погибшем во время протестов 10 августа Александре Тарайковском. Вот что ответили обслуживающие организации на жалобы.


Фото: 115.бел

На днях минчане заметили, что на месте, где возник стихийных мемориал в память о погибшем 10 августа Александре Тарайковском, установили контейнер для твердых бытовых отходов. Это место находится на одной из популярных и больших улиц Минска — Притыцкого, возле выхода из станции метро «Пушкинская». Вид самого контейнера для такого места тоже оставляет желать лучшего.

После этого люди оставили несколько заявок на 115.бел с жалобами, что мусорка установлена на проходе, стоит без согласования, с нарушением санитарных норм на необорудованной площадке, а также находится на месте мемориала.

На сайте 115.бел появились ответы коммунальников на жалобы — как комментарии организации, но не сказано, какой.


Фото: @nashaniva


«На указанной озелененной территории паспортом объекта не предусмотрен мемориальный комплекс. Контейнер установлен на твердом покрытии в связи с проведением несанкционированной торговли», «Установка согласована. Контейнер установлен на твердом покрытии в связи с проведением несанкционированной торговли», — такие комментарии опубликованы на заявки минчан.

На самом деле несанкционированная торговля идет с другой стороны — у остановки на проспекте Пушкина. Там «предприниматели» складируют коробки. Туда же несут тару из магазинов в переходе (у них есть договоренность с «Ремавтодором» на вывоз мусора). Мы рассказывали об этой проблеме несколько лет назад.

Если настоящей причиной происходящего сейчас является «несанкционированная торговля», то контейнер должен стоять в другой стороне. Но это больше похоже не на борьбу с несанкционированной торговлей, а на ее поощрение.

Напомним, 10 августа во время протестов погиб Александр Тарайковский. Это произошло возле станции «Пушкинская». После этого у выхода из метро то и дело появлялся стихийный мемориал с надписью «Не забудем» на тротуаре. В последнее время люди просто несли туда цветы — некоторых задерживали.

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Теги: Минск
 
 
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Минчане оставляют заявки на 115 по поводу контейнера для мусора, который появился возле выхода из станции метро «Пушкинская» - на том самом месте, где люди оставляли...
 
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