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Коммунальщики сдвинули сроки отключения горячей воды в Минске

14.05.2021 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Изменения внесены в плановый график на время профилактических работ в системе трубопроводов. Об этом сообщили в филиале "Минских тепловых сетей" "Минскэнерго".

Ранее перекрывать трубы собирались 12 мая, но по некоторым адресам процесс отложили до вторника 18-го. В частности, на начало будущей недели сместился срок отключения горячей воды по улице Казинца в домах под номерами 39, 41 и 43.

По улице Одесской на более поздний срок перенесли работу в домах 16, 20а и 20б, а также на Лазо, 7. После отключат горячее водоснабжение на Серова, 1б.

С 12 мая горячей воды нет в кранах по 2-му переулку Розы Люксембург. Отключения затронули адреса по номерам дома 4 корпус 2, по одноименной улице – в домах 118 и 124.

Профилактические работы в системе горячего теплоснабжения продлятся все три летних месяца. Но в квартирах для жителей Минска вода будет отсутствовать не более двух недель. Для заблаговременного информирования столичных граждан узнать информацию можно на сайте Мингорисполкома, а также коммунального предприятия.

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Теги: Минск
 
 
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Сроки изменены и затронут многоквартирные дома по улицам в Московском, Заводском и Октябрьском районах столицы.
 
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