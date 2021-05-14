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Более 17 тысяч патронов и оружие: ГУБОПиК нашел крупный арсенал у пенсионера в Могилеве
14.05.2021 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У пенсионера в Могилеве изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. Об этом
По информации ведомства, сотрудники ГУБОПиК в доме 65-летнего мужчины отыскали незарегистрированные пистолеты ТТ и Марголина, одноствольное охотничье ружье, запасные и составные части к пистолету Макарова, пистолет-ракетницу и более семи тысяч патронов к нарезному оружию. В его гараже обнаружили еще более 10 тысяч патронов к нарезному оружию, к пистолетам Макарова, револьверу, автомату Калашникова, спортивным и охотничьим карабинам.
Уголовное дело возбудили по статье 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Мужчину задержали. Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу.
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В ведомстве заявляют, что патроны и оружие хранил у себя дома и в гараже пенсионер.
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