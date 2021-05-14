В центре Могилева разрушили историческую кирпичную стену

Источник материала: Tut.by

В Могилеве снесли историческую кирпичную стену, расположенную в переулке 1-м Крутом, за кинотеатром «Чырвоная Зорка». Фото разрушенной стены опубликовал в фейсбуке Александр Капёнкин.





Стена была частью частью ограды плаца экзерциргауза (так называется здание, в котором проводили строевое обучение солдат), построенного в 1815—1831 годах.

Могилевский экзерциргауз был двухэтажным. Он не сохранился.

Почему стену разрушили, TUT.BY пока выяснить не удалось.