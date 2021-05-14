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В центре Могилева разрушили историческую кирпичную стену
14.05.2021 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве снесли историческую кирпичную стену, расположенную в переулке 1-м Крутом, за кинотеатром «Чырвоная Зорка». Фото разрушенной стены
Стена была частью частью ограды плаца экзерциргауза (так называется здание, в котором проводили строевое обучение солдат), построенного в 1815—1831 годах.
Могилевский экзерциргауз был двухэтажным. Он не сохранился.
Почему стену разрушили, TUT.BY пока выяснить не удалось.
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Стена была частью частью ограды плаца экзерциргауза.
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