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В Минске выбрали лучшую многодетную семью года
14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лучшую многодетную семью года выбирали сегодня в Минске. Теперь такой статус у жителей Заводского района: в семье Жвирбловых воспитывают четверых детей. Всего же в списке участников 17 семей. Любовью и заботой в них окружают троих, пятерых и даже семерых детей! Нынешний конкурс прошел в онлайн-формате по трем номинациям. Это "Семейный фотоальбом с родословной", "Видеовизитка", а также "Презентация рецепта и приготовление любимого блюда". Сегодня же, накануне Международного дня семьи, участники получили награды и подарки.
Всего в Минске почти 16 тысяч многодетных семей, в них воспитывают более 51 тысячи детей.
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Лучшую многодетную семью года выбирали сегодня в Минске. Теперь такой статус у жителей Заводского района: в семье Жвирбловых воспитывают четверых детей. Всего же в...
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