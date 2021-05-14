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В Минске выбрали лучшую многодетную семью года

14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшую многодетную семью года выбирали сегодня в Минске. Теперь такой статус у жителей Заводского района: в семье Жвирбловых воспитывают четверых детей. Всего же в списке участников 17 семей. Любовью и заботой в них окружают троих, пятерых и даже семерых детей! Нынешний конкурс прошел в онлайн-формате по трем номинациям. Это "Семейный фотоальбом с родословной", "Видеовизитка", а также "Презентация рецепта и приготовление любимого блюда". Сегодня же, накануне Международного дня семьи, участники получили награды и подарки.

Всего в Минске почти 16 тысяч многодетных семей, в них воспитывают более 51 тысячи детей.


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Теги: Минск
 
 
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Лучшую многодетную семью года выбирали сегодня в Минске. Теперь такой статус у жителей Заводского района: в семье Жвирбловых воспитывают четверых детей. Всего же в...
 
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