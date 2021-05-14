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Президент подписал Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Документ устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацистской идеологии и содействие этому в любой форме, также расширено содержание  термина "нацистская символика и атрибутика". Определены компетенции субъектов противодействия реабилитации нацизма и полномочия других органов в данной сфере. Речь в документе идет и об основных направлениях профилактики распространения запрещенной идеологии. Что касается мер противодействия нацистским идеям, то они аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму.

Президент подписал Закон "О недопущении реабилитации нацизма"

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: По противодействию,  по профилактике закон настолько сбалансирован, что позволяет всеми доступными методами выявлять и профилактировать попытки реабилитации нацизма. Кто такие нацистские преступники, кто такие пособники нацистов и другие дефиниции, которые позволят с точки зрения права использовать весь правовой арсенал для противодействия.


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Документ устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацистской идеологии и содействие этому в любой форме, также расширено содержание  термина "нацистская...
 
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