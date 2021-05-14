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Прогноз погоды на 15 мая
14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Местами по стране ожидаются грозы.
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Погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Местами по стране...
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