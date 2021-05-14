А. Лукашенко: Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров

Источник материала: БT

Навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить к ним доступ для простых фермеров! Такое поручение дал сегодня Александр Лукашенко, посещая экорынок под Минском. Располагается он на площадях торгового комплекса "Валерьяново". Многофункциональный центр построили по поручению главы государства. Замысел был простой. Учитывая растущий спрос на биологически чистую продукцию, сделать так, чтобы фермерские продукты попадали на стол горожанам за хорошую цену. Воплощение в жизнь этой идеи было под ответственность губернатора. Как отметил белорусский лидер, у этого долгостроя была нелегкая судьба, столкнулись и с недобросовестными инвесторами, и все же сегодня экорынок работает без вопросов. И за порядок спросят по полной.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил безопасности продовольственной продукции, которая поступает на прилавки. И без порядка на рынках в целом не обойтись. Хватает и перекупов, и просто недобросовестных конкурентов. С похожей проблемой сталкивались в 90-е. Сегодня проще предупредить, чем потом сражаться. Проще говоря, если человек хочет торговать своей продукцией - пускай торгует без препон и волокиты.





Пока Президент посещал экорынок, торговый центр работал в обычном режиме, без ограничений для покупателей. Ассортимент большой. В этом Александр Лукашенко убедился, пройдя по торговым рядам. Овощи, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам, фиточаи, свежая зелень, мед, мясные деликатесы на любой вкус! Президент пообщался с фермерами и руководством агропредприятий о том, как развиваются их хозяйства, пользуется ли продукция спросом, устраивают ли условия, и о том, что еще нужно сделать для развития частной инициативы на селе. Отметим, что торговый комплекс "Валерьяново" открылся 7 ноября. И только на первом этаже здания разместилось 140 торговых мест для отечественного производителя. Уже летом центр расширят за счет открытия фуд-корта и детской игровой зоны. Именно об этом комплексе говорил Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, настаивая на том, что нашей стране важно наращивать производство экологически чистых продуктов без добавок и химикатов.





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