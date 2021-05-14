В Дзержинске обсудили меры поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов

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В формате диалога. Меры поддержки семей, которые воспитывают детей-инвалидов, обсудили сегодня в Дзержинске родители из всей области вместе с представителями власти. Отдельная тема - воспитание и обучение детей с инвалидностью. Речь о реальных возможностях для каждого. Говорили и про жизненные ценности, и будущее трудоустройство молодых инвалидов. Во время встречи работали интерактивные площадки: лаборатория творчества, мастерская радости и контактный зоопарк.

Сегодня на территории центрального региона проживают свыше 6 тысяч детей-инвалидов. Из них 306 воспитываются в домах-интернатах.