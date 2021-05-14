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100 новобранцев из Минской области отправятся на военную службу
14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пополнение в белорусской армии. Более ста призывников Минской области отправятся служить в воинские части спецопераций, сухопутных и пограничных войск. Некоторые будут проходить службу по контракту. Место для церемонии традиционно знаковое - Курган Славы. К мемориалу в память о героях Великой Отечественной войны сегодня возложили цветы. Для новобранцев выступили бойцы 5-й отдельной бригады специального назначения из Марьиной Горки.
До конца мая Вооруженные силы центрального региона пополнят около тысячи новобранцев. После курса молодого бойца в своих частях солдаты примут присягу.
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Пополнение в белорусской армии. Более ста призывников Минской области отправятся служить в воинские части спецопераций, сухопутных и пограничных войск. Некоторые...
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