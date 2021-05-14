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Виктор Лискович провел личный прием граждан в администрации Советского района Минска

14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оказание медпомощи, вопросы правового регулирования и строительной сферы. Эти темы сегодня звучали во время личного приема граждан сенатором Виктором Лисковичем в администрации Советского района Минска. С вопросом трудоустройства обратился 52-летний житель. Найти работу он не может с октября прошлого года. Были и обращения, касающиеся деятельности частных детских садов-школ и контроля за качеством образовательных услуг.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: В этом году интенсивность работы не спадает, практически еженедельно ведутся приемы как членами Совета Республики, так и остальными парламентариями. И в любое время любой гражданин может получить ответ на волнующий его вопрос.

Всего же за помощью к парламентарию в решении проблем сегодня обратились около десятка человек. Некоторые обращения решились сразу на месте, остальные взяты на контроль.


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Теги: Минск
 
 
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Оказание медпомощи, вопросы правового регулирования и строительной сферы. Эти темы сегодня звучали во время личного приема граждан сенатором Виктором Лисковичем...
 
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